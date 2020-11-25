Стокгольм, , 09:10 — REGNUM По словам Ричарда Бергстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Швеции, кампания по вакцинации в стране может начаться уже в начале следующего года. А тем временем правительство Швеции готовиться в рамках Евросоюза заключить соглашение с немецкой фармацевтической компанией CureVac о покупке еще одной вакцины от COVID-19. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Сделка будет считаться действительной при условии, что вакцина CureVac будет одобрена. Участвуя в соглашении в рамках Евросоюза, Швеция получит доступ к чуть более 4,5 миллионам доз данной вакцины.

«Посредством ранее подписанных соглашений Швеция уже обеспечила себе доступ к вакцине для всего населения при условии, что соответствующие вакцины будут одобрены. Чтобы обеспечить доступ к хорошим и безопасным вакцинам, мы должны быть готовы подписать больше соглашений с другими производителями», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

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