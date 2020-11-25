Тбилиси, , 09:10 — REGNUM Ужесточение карантинных ограничений в Грузии является единственным доступным средством для снижения темпов пандемии. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», сделал работающий в США грузинский врач, профессор Университета Миссисипи Зураб Гурули во время видеоконференции на встрече экспертов сферы здравоохранения с премьер-министром Грузии.

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«Я всячески поддерживаю бизнес и прекрасно понимаю, что это будет для них очень сильным ударом, но пока у нас нет другого оружия в арсенале, чтобы как-то справится с ситуацией, кроме того, как снова прибегнуть к уже испытанному простому методу — ужесточить ограничения, чтобы дать передышку сектору здравоохранения», — сказал Гурули.

Он отметил, что ситуация в Грузии очень тяжелая, и скоро обострится настолько, что система здравоохранения не выдержит наплыва пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавно опубликованному рейтингу по количеству случаев заражения на 100 тыс. жителей, Грузия по итогам прошлой недели заняла первое место.

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