Ростов-на-Дону, , 09:09 — REGNUM В Ростовской области из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ полностью закрыли на карантин школу и детский сад, расположенные в Чертковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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На Дону также по причине высокой заболеваемости ОРВИ частично ушли на карантин восемь групп в шести детских садах, работающих в Неклиновском, Чертковском и Кагальницком районах, а также городах Гуково и Шахты. В Ростове-на-Дону закрытых образовательных учреждений по причине ОРВИ нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области была полностью закрыта на карантин одна школа — в Неклиновском районе, частично ушли на дистант из-за ОРВИ 39 классов в восьми школах. Также было закрыто восемь групп в пяти детских садах региона.

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