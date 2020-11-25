Москва, 25 ноября 2020, 09:07 — REGNUM В Москве 25 ноября ожидается до двух градусов тепла и небольшие осадки, сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация обусловится слабовыраженным гребнем антициклона, из-за чего небо продолжит хмуриться, кое-где не исключены символические осадки, сохранится оттепельная и слякотная погода», — говорится в прогнозе.
В столице ожидается облачная погода и слабые осадки. Воздух прогреется до двух градусов тепла, в Московской области — до трёх градусов тепла. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.