Атырау, Казахстан, 25 ноября 2020, 09:06 — REGNUM Главного санитарного врача Атырауской области Казахстана сменили седьмой раз за время пандемии коронавируса, пишет местная газета «Ак Жайык» («Белый Урал»).
Новым санврачом области назначен Амантай Жумагалиев, который уже занимал эту должность. Он сменил Асылбека Шарова, который покинул пост по собственному заявлению и вернулся в Мангистаускую область.
Ранее должность санитарного врача Атырауской области Казахстана занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов, Канат Гайнеденов и Асылбек Шаров. Последнее назначение состоялось в августе.
Ранее Амантай Жумагалиев занимал должность заместителя директора департамента контроля качества безопасности товаров и услуг.