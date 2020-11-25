Рязань, , 09:11 — REGNUM Двум пациентам пересадили почки в трансплантологическом отделении областной клинической больницы в Рязани 23 ноября. Это мужчины 29 и 47 лет. Ещё 45 человек ждут своей очереди, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Пересадки стали 19-й и 20-й по счёту, выполненными самостоятельно рязанскими врачами. Оба мужчины проходили процедуру диализа в одну смену и ждали операции чуть меньше года. Успех каждой конкретной пересадки определяет слаженная работа всего коллектива трансплантологического отделения.

«В помощь одному пациенту вкладывают труд врачи-нефрологи, которые определяют показания для пересадки почки. Это очень иммунологически «капризный» орган, поэтому специалисты лабораторной службы проводят тщательный отбор на совпадение донора и реципиента. Операция проходит в нашей больнице, и здесь трудятся врачи разных специальностей: трансплантологи, сосудистые хирурги, урологи, нейрохирурги, общие хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Большая работа ложится на специалистов операционного отделения, нашей аптеки, незаменима помощь среднего медицинского персонала», — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Первую операцию по пересадке почки рязанские врачи провели в декабре 2018 года.