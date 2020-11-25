Рязань, 25 ноября 2020, 09:11 — REGNUM Двум пациентам пересадили почки в трансплантологическом отделении областной клинической больницы в Рязани 23 ноября. Это мужчины 29 и 47 лет. Ещё 45 человек ждут своей очереди, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Пересадки стали 19-й и 20-й по счёту, выполненными самостоятельно рязанскими врачами. Оба мужчины проходили процедуру диализа в одну смену и ждали операции чуть меньше года. Успех каждой конкретной пересадки определяет слаженная работа всего коллектива трансплантологического отделения.
Первую операцию по пересадке почки рязанские врачи провели в декабре 2018 года.