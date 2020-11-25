Ростов-на-Дону, , 09:01 — REGNUM В Ростовской области более 1,1 тыс. пациентов с COVID-19, не нуждающихся в госпитализации, обеспечили бесплатными лекарствами. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба, состоявшегося 24 ноября.

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В настоящее время уполномоченный аптечный склад на Дону располагает всеми необходимыми препаратами для выдачи амбулаторным пациентам. Поставки медикаментов продолжаются. Лекарства доставляют больным выездные бригады медиков и волонтёры. Срыв сроков поставки препаратов хотя бы одному больному будет приравнен к чрезвычайной ситуации, подчеркнул донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что более 4,2 тыс. жителей Ростовской области нуждаются в амбулаторном лечении. На предшествующем заседании регионального оперштаба сообщалось о нехватке парацетамола и амоксициллина для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19.

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