Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:01 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области утром 25 ноября под поезд попали двое учеников начального звена школы. Один погиб, второй госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

По данным time56.ru, медики борются за жизнь третьеклассника. ЧП произошло на перроне железнодорожного вокзала. Следователи выясняют по какой причине два брата находились на железнодорожной станции и не пытались перейти железнодорожные пути по пешеходному мосту.

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