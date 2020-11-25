Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM На Сахалин поступила первая партия лекарственных препаратов, закупленных за счёт средств федерального бюджета. Медикаменты раздадут бесплатно жителям, которые лечатся от COVID-19 на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Поставки препаратов организованны напрямую от производителей, без посредников. На их приобретение Сахалину выделено из федерального бюджета 18 млн рублей. В островной регион поступили более 25 тыс. упаковок арбидола, гриппферона, парацетамола и азитромицина.

К доставке лекарств на дом больным будут привлечены волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах жители за два месяца скупили в аптеках годовой запас «Арбидола». Популярное противовирусное ещё есть, но отпускать его стали лимитировано — по две упаковки в одни руки.