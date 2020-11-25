Томск, , 08:59 — REGNUM В Томском государственном университете объявили акцию «Символ защиты», в рамках которого активисты будут собирать оригинальные маски. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения, их включат в экспозицию, посвящённую борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По словам методиста Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Анастасии Мусафировой, вещественных символов борьбы с вирусом два — маска и антисептик. При этом именно с маской граждане не расстаются чаще всего.

«Прошел уже почти год, как она стала неотъемлемой частью нашей жизни, и еще неизвестно, сколько продолжит ею оставаться», — отметила она.

Любой желающий может предложить свою маску для выставки. Для этого им необходимо оставить её в специальном кубе для сбора. При этом маски должны быть новыми. Либо граждане могут сфотографировать себя в маске и отправить фото по электронной почте.

Читайте также: В Томской области начались масштабные проверки масочного режима