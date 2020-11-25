Брюссель, , 09:00 — REGNUM Бельгийский специалист по компьютерной безопасности Леннерт Воутерс взломал электрокар Tesla Model X с помощью Bluetooth за 90 секунд. Об этом сообщается на сайте SM.news.

Для взлома Воутерс купил специальную аппаратуру стоимостью 300 долларов. По словам специалиста, необходимый для взлома прибор компактен и помещается в обычном рюкзаке.

Чтобы взломать Model X, специалисту потребовалось полторы минуты. Для этого Воутерс по Bluetooth перепрошил ключ и снял код разблокировки. После этого он использовал ключ для взлома электромобиля. О проведённом эксперименте хакер собирается рассказать на конференции, которая состоится в январе 2021 года.

О том, есть ли похожая «брешь» в системе безопасности других моделей Tesla, специалист не сообщил.

Ранее американская автокомпания Tesla опубликовала отчёт 10Q SEC, согласно которому автопроизводитель планирует инвестировать в производство электромобилей и аккумуляторов 12 млрд долларов.

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