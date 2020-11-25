Ростов-на-Дону, , 08:56 — REGNUM Если в целом по Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) пошла на спад, то в областном центре ситуация остаётся сложной. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Так, в период с 16 по 22 ноября в регионе зарегистрировано более 15,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 9,6% ниже эпидемического порога. В Ростове-на-Дону за этот же период подтверждено более 5,4 тыс. случаев, что на 16,4% выше эпидпорога. При этом всплеск заболеваемости ОРВИ связывают с COVID-19.

В ведомстве также обратили внимание на то, что число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ по сравнению с предшествующей неделей сократилось на 17%.

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