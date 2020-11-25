Москва, , 08:56 — REGNUM На российском авторынке выросли цены на 13 моделей немецкой марки Audi. Об этом 25 ноября сообщается на портале «Цена Авто».

В зависимости от комплектации модели Audi подорожали на 15 — 240 тыс. рублей или на 0,4 — 4,0% в сравнении с предыдущей стоимостью.

Так, меньше всего подорожали Audi Q5 (Premium и Premium S). Цена этой модели выросла на 15 тыс. рублей. Теперь она продается по цене от 3 460 000 до 3 910 000 рублей.

Больше всего подорожал седан Audi S8 — на 240 тыс. рублей. Базовая версия премиальной модели теперь стоит 11 240 000 рублей.

Напомним, в октябре 2020 года в России начались продажи обновлённых версий моделей Audi A4 и Audi A5.

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