Ростов-на-Дону, , 08:51 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании против гриппа приняли пока 44,4% жителей от общего населения — 1 млн 866 тыс. 303 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В ходе заседания регионального оперштаба, состоявшегося 24 ноября, стало известно о поставке очередной партии противогриппозной вакцины — 220 тыс. доз. С 25 ноября их распределят по муниципалитетам.

По словам главы региона Василия Голубева, в 2020 году должны быть привиты не 60% жителей Ростовской области. При этом прививочная кампания на Дону должна быть завершена до 10 декабря. На решение этой задачи у руководителей муниципальных образований остаётся две недели.

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