Кетовский район, Курганская область, , 08:49 — REGNUM В Кетовском районе Курганской области осуждён один из заключённых местной исправительной колонии №2. Ему вменили в вину угрозы в адрес сотрудника исправительного учреждения, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошёл в марте. По данным следователей, гражданин собирался дезорганизовать работу учреждения. И для этого он высказал сотруднику колонии угрозы применения к нему насилия.

Суд назначил заключённому 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Этот срок отмерили с учётом неотбытой части наказания. Также гражданин должен будет заплатить штраф — 100 тыс. рублей.