Москва, 25 ноября 2020, 08:48 — REGNUM В столице запущен Telegram-канал «Работа в Правительстве Москвы». Все желающие смогут узнать свободных вакансиях в органе власти, сообщается на портале градоначальника.
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Канал ведут рекрутеры Центра подбора персонала правительства Москвы, у которых налажено взаимодействие с организациями различных направлений столичного правительства.
В телеграм-канале кроме свободных вакансий будут публиковаться городские проекты, в которых можно принять участие, а также советы экспертов: как строить карьеру, как правильно составить резюме и т. д.
Как сообщало ИА REGNUM, три года назад правительство Москвы было закрытой структурой, в которую человек со стороны не имел шансов попасть без хорошей рекомендации.
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