Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Власти Казахстана депортировали гражданина России, прибывшего в аэропорт Алма-Аты с просроченной справкой об отсутствии коронавируса. Об этом сообщили в казахстанском департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

По данным ведомства, 24 ноября в города Казахстана прибыло 13 международных авиарейсов. Самолеты доставили 1420 пассажиров, из них 91 человек — без справки о коронавирусе.

Граждане Казахстана, прилетевшие без справок, направлены в карантинные стационары. Гражданин России, прибывший из Турции, депортирован из-за просроченной спарки.

Отметим, по состоянию на 25 ноября в Казахстане выявили 127 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 347 пациентов, скончались — 1945 человек.