Кызыл, , 08:47 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в Туве достигло 12 011. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки выявлено 100 новых носителей.

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При этом госпитализировано 46 человек. Всего к настоящему времени в стационарах Кызыла остаются 85 пациентов в тяжёлом состоянии. Шесть человек остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровело 196 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 181», — отметили в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, за время эпидемии в республике также зарегистрировано 140 летальных случаев от COVID-19.

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