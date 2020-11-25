Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону приняли решение вернуть к работе два отделения горбольницы №6. Это связано с ростом числа выздоровевших после COVID-19. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«С 25 ноября после проведения заключительной дезинфекции хирургического корпуса будет открыт стационар на приём больных с экстренными и неотложными показаниями. Также будет восстановлен приём пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, на базе городского лечебно-диагностического центра. Возобновит свою работу отделение гинекологии», — отметил градоначальник.

Уточняется, что всего будет переведено 110 коек.

ИА REGNUM напоминает, что 16 октября на базе горбольницы №6 заработал четвёртый COVID-госпиталь. Лечебное учреждение принимает пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением на COVID-19.

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