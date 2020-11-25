Ставрополь, , 08:46 — REGNUM Пять человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье 24 ноября. Всего в регионе с начала пандемии скончались уже 520 носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По данным на утро 25 ноября, на Ставрополье зарегистрировано почти 26,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 222 человек — это четвертый по величине суточный прирост с начала пандемии. Выздоровели в крае более 23,8 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 130 из них были выписаны из-под меднаблюдения накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ставрополья призвал отказаться от проведения массовых новогодних торжеств, а руководителям организаций и предприятий региона рекомендовал отменить праздничные корпоративы. Правительству региона поручено совместно с Роспотребнадзором разработать рекомендации по безопасному проведению новогодних утренников в детских садах.

Читайте также: На Ставрополье начнется вакцинация врачей и учителей от COVID-19