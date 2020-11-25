Абакан, , 08:37 — REGNUM В Хакасии по ситуации на 24 ноября от COVID-19 выздоровели лишь две трети (66%) пациентов. За неделю этот показатель снизился на 3%, в результате чего республика оказалась в самом низу списка сибирских регионов по доле вылечившихся. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Самое большое количество выздоровевших на неделе отмечено 24 ноября — 129 человек. Всего в регионе уже излечились от коронавируса 7 230 пациентов», — отметили в правительстве.

В число антилидеров по Сибирскому федеральному округу входят также Томская область (69% излечившихся), а также Республика Алтай и Красноярский край (по 78%). Лидирует по этому показателю Тува (92%).

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