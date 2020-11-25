Кировград, Свердловская область, , 08:32 — REGNUM В Свердловской области передано в суд дело о ДТП, унесшем жизни 15-летней девушки и 18-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвиняемым является местный житель 1998 года рождения. Трагедия произошло возле города Кировграда утром 20 июня. Водитель был после свадьбы пьяным. Тем не менее он сел за руль. В салоне находились юноша и девушка, причём последняя приехала на свадьбу из Красноярска. Все пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. В ходе движения водитель превысил разрешённую скорость движения, а затем машина «Опель Астра» съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель ранее был привлечён к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. А после ДТП у него обнаружили этиловый спирт в выдыхаемом воздухе в размере 0,588 мг/л. Теперь ему грозит до 15 лет колонии. Дело рассмотрит Кировградский городской суд.