Пенза, , 08:31 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 1 ноября текущего года проживают 4 084 человека с ВИЧ. За 10 месяцев в регионе зарегистрированы 264 новых случа заражения. Заболеваемость состаляет 21,1 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2019 г. — 323 случая, заболеваемость 25,5 на 100 тыс. человек). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Пензенская область 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которой пройдут тематические мероприятия, направленные на информирование и привлечение внимания молодежи. Из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятия преимущественно проведут в онлайн-формате.

Все желающие могут узнать свой ВИЧ-статус и пройти бесплатное обследование в центре СПИД (при желании — анонимно) в Пензе на проспекте Победы, д.122.

ИА REGNUM напоминает, в пяти населенных пунктах Татарии с 11 по 16 ноября проходило тестирование населения на ВИЧ-инфекцию. Ежегодная Всероссийская акция по бесплатному анонимному тестированию стала в республике последней в 2020 году среди 45-ти регионов, участвующих в проекте «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

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