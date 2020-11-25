Южно-Сахалинск, , 08:27 — REGNUM Работники сферы отдыха и развлечений обратились к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой разрешить в период с 1 по 31 декабря разрешить предприятиям общественного питания работать не до 23:00, а до полуночи. Открытое письмо на своей странице в Instagram разместил ведущий Евгений Костинский.

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В своём обращении работники сферы отдыха и развлечений рассказали главе региона каким сложным для них выдался 2020 год и как важна полноценная работа в новогодние праздники.

«Приближающийся Новый год и связанные с ним корпоративные мероприятия являются одним из главных периодов в году, когда мы активно работаем для сахалинцев. Мы очень рассчитываем на новогодние праздники, как на один из главных периодов нашей работы в году», — говорится в письме.

Организаторы праздников сообщили о том, что жители Сахалина отказываются от корпоративов в условиях, что рестораны, кафе и бары работают до 23:00 и просят разрешить предприятиям общественного питания работать до 00:00.

«В виду сезонности в нашей сфере деятельности, декабрь это очень важный месяц. И разница в один час крайне существенно повлияет на нашу работу», — обратились работники сферы отдыха и развлечений к Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за весь период пандемии выявили 10 667 случаев заражения коронавирусом. Только за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 130 человек, днём ранее — у 122.