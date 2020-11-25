Чита, , 08:26 — REGNUM Жители Забайкальского края, переболевшие COVID-19, проходят восстановительное лечение в центре медицинской реабилитации «Дарасун». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, там им проводят физиотерапевтические процедуры, ультразвуковую, ингаляционную терапию, а также спелеотерапию (разновидность физиолечения, основанная на положительном влиянии воздуха с мелкодисперсным солевым аэрозолем).

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Также в программу реабилитации включены: теплолечение, лечение минеральной водой и занятия лечебной физкультурой. Всего с начала пандемии в здравнице пролечились 1285 человек. Почти у 80% пациентов отмечается выраженный положительный эффект от процедур.

«К нам направляются забайкальцы, которые перенесли пневмонию на фоне новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии пролечено 1285 человек, в том числе 113 детей. Эффективность реабилитационного процесса отмечается почти у 80% пациентов. Большинство испытывают улучшение общего самочувствия, увеличение физической активности, избавление от остаточных явлений после перенесенной пневмонии», — пояснила главный врач центра Ирина Шимко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. На 25 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 171 человека, причём 268 из них добавились только за последние сутки. С начала пандемии в здравнице пролечились 1285 человек. Почти у 80% пациентов отмечается выраженный положительный эффект от процедур.

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