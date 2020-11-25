Кейптаун, 25 ноября 2020, 08:31 — REGNUM В ЮАР завели расследование по факту утечки вариантов выпускных экзаменационных работ, передаёт BBC Swahili со ссылкой на постановление представителей министерства образования ЮАР.
Виновным в утечке материалов пригрозили «ужасными последствиями».
Ученики 12 класса сдают выпускной экзамен под названием «Matric» для поступления в университет или колледж. Экзамены начались в понедельник, 23 ноября, и два варианта работ просочились в сеть, сообщили в департаменте начального образования ЮАР.
Сотрудники департамента решительно осудили тех, кто пытается подорвать справедливость экзаменов, и попросили студентов стремиться к честности.
Согласно сообщениям местных СМИ, изображения печатных копий двух вариантов работ были опубликованы в интернете до того, как студенты приступили к экзамену.