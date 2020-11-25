Кейптаун, , 08:31 — REGNUM В ЮАР завели расследование по факту утечки вариантов выпускных экзаменационных работ, передаёт BBC Swahili со ссылкой на постановление представителей министерства образования ЮАР.

Виновным в утечке материалов пригрозили «ужасными последствиями».

Ученики 12 класса сдают выпускной экзамен под названием «Matric» для поступления в университет или колледж. Экзамены начались в понедельник, 23 ноября, и два варианта работ просочились в сеть, сообщили в департаменте начального образования ЮАР.

«Расследование продвигается, и подробности о его ходе будут обнародованы вовремя, в областях уже выявили возможные слабые места», — говорится в сообщении департамента.

Сотрудники департамента решительно осудили тех, кто пытается подорвать справедливость экзаменов, и попросили студентов стремиться к честности.

«Мы хотим заверить общественность, что мы упорно работаем над тем, чтобы обеспечить защиту экзаменов. Ястребы [полицейское подразделение] помогли нам, и с их стороны [расследования] есть обнадеживающие итоги», — заявила министр образования Энджи Мотшекга.

Согласно сообщениям местных СМИ, изображения печатных копий двух вариантов работ были опубликованы в интернете до того, как студенты приступили к экзамену.