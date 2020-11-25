Нью-Дели, , 08:21 — REGNUM В Индийском штате Тамилнад, расположенном на юге Индийского полуострова, власти принимают меры к экстренному закрытию до утра 26 ноября магазинов и офисов частных компаний в связи с приближением к юго-восточному побережью штата мощного циклона «Нивар». Об этом 25 ноября сообщает телеканал NDTV.

На время прихода фронта циклона работать будет позволено только магазинам, торгующим товарами самой первой необходимости, аптекам, больницам, автозаправочным станциям и некоторым государственным учреждениям.

Всех жителей Тамилнада настоятельно просят оставаться дома с 09:00 25 ноября до 06:00 26 ноября.

По данным метеорологов, циклон «Нивар» обрушится на побережье Индии на участке между городами Мамаллапурам в Тамилнаде и Карикал в Пудучерри сегодня, во второй половине дня. Для размещения пострадавших от стихии власти экстренно создают пункты временного размещения.

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