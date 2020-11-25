Майкоп, , 08:25 — REGNUM Руководитель фармацевтической компании заподозрена в даче взятки заместителю главного врача одной из больниц Адыгеи за победу в электронных аукционах. В отношении директора возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, подозреваемая — директор и единственный учредитель фармкомпании — с июня 2019 по февраль 2020 года передала заместителю главврача адыгейской больницы взятку в сумме более 1,7 млн рублей. За это последний обеспечивал победу компании в электронных аукционах, по итогам которых заключены контракты на сумму не менее 16 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Адыгее штрафовали компанию «Альфа-Мед» за подкуп главного врача Красногвардейской центральной районной больницы ради получения контракта на поставку в медучреждение препаратов и медицинских изделий. Сам главврач осужден за получение взяток.