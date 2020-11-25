Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Реальное количество случаев заражения коронавирусом в Грузии значительно превышает официальные данные и может достигать до 10 тыс. человек в день и более. Об этом, как передает пресс-служба правительства, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе на брифинге.

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"По нашим оценкам, ежедневно появляется не менее 10 000 новых носителей. Вот что реально происходит сейчас. Просто, эти люди бессимптомные, которые не проходят тестирование и не попадают в систему здравоохранения», — сказал Имнадзе.

Он добавил, что в координационном совете по защите населения от коронавируса обсуждают ограничительные меры, которые будут приняты в стране для профилактики пандемии. О них объявят 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 ноября, в Грузии выявлено 111 818 случаев заражения коронавирусом, из них 3128 — за последние сутки. Победили эту инфекцию 92 215 человек, в том числе 3045 — в течение последних суток.

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