Москва, , 08:17 — REGNUM Залогом успешной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также выхода на плато по заболеванию является выполнение целого ряда условий. Это, прежде всего, соблюдение социальной дистанции, а также использование масок и перчаток. Об этом заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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Однако, по его словам, этому процессу мешают те люди, которые игнорируют санитарные и противоэпидемиологические требования, оттягивая таким образом выход на плато по COVID-19. И таких, как подчеркнул эксперт, достаточно много.

В данной ситуации Викулов указал на необходимость комплексного подхода, важность активной разъяснительной работы об обязательном соблюдении мер профилактики, к которой можно подключить известных людей и артистов. Он также не исключил более существенных штрафов.

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«Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики, — подчеркнул врач-инфекционист в эфире радиостанции Sputnik . — Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба на 24 ноября, в России в общей сложности выявлено более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, из которых 24 326 — за последние сутки. За время пандемии более 37 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, скончались, свыше 1,6 млн человек выздоровели.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что на сегодня 23 региона России близки к плато по COVID-19. Это Еврейская АО, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская области, Республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и ряд других регионов.

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