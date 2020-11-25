Кемерово, , 08:16 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 ноября, за прошедшие сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 171 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 34, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 15, Анжеро-Судженск — девять, Белово — восемь, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Прокопьевск — восемь, Юрга — восемь, Осинники — семь, Мыски — шесть, Киселевск — шесть, Калтан — пять, Полысаево — пять, Тайга — пять, Гурьевский МО — четыре, Березовский — три, Прокопьевский МО — три, Краснобродский — два, Мариинский МР — два, Крапивинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 191 пациент выздоровел, трое скончались.

Всего в регионе выявлено 20 073 случаев заражения коронавирусом, 16 405 пациентов выздоровели, медицинскую помощь получают 3312 пациентов с диагнозом COVID-19.