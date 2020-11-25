Оренбург, , 08:13 — REGNUM В Оренбурге понесет наказание следователь, которая допустила грубость в отношении несовершеннолетней девушки, ставшей жертвой группового насилия, и ее матери. Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизни» Анна Межова.

Она опубликовала документы о результатах служебной проверки. Дисциплинарное наказание понесут следователь и руководитель следственного отдела по Северному административном округу Оренбурга СУ СКР по региону за ненадлежащее проведение доследственной проверки по делу об изнасиловании, а также старший инспектор отдела процессуального контроля — за ненадлежащий процессуальный контроль доследственных действий по делу.

«История про девочку, подвергшуюся насилию и следователя, которая обвинила ее в том, что она сама виновата — это история про людей. Каждый из нас разделяет свои убеждения. В моих убеждениях зло — должно быть наказано. И это произойдет только тогда, когда мы не будем равнодушны», — сказала Межова.

Напомним, в октябре 2020 года глава благотворительного фонда проинформировала в соцсети о вопиющим случае, когда следователь при работе с 16-летней девушкой, пострадавшей от сексуального насилия, позволила себе грубые комментарии. Дело о групповом насилии на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин и потребовал провести служебную проверку в отношении следователя.

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