Сеул, , 08:14 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 267. Из них 176 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 382 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 31 745.

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