Берлин, , 08:16 — REGNUM Пилот на Porsche Taycan установил рекорд самого длинного дрифт-марафона, достигнутого на электромобиле. Видео с процессом установления рекорда размещено на официальном канале Porsche в YouTube.

За рулём электрического Porsche Taycan сидел инструктор Деннис Ретера. Пилот сделал 210 кругов по 200-метровому дрифтовому кругу на трассе Хоккенхаймринг за 55 минут при сохранении средней скорости 46 км/ч. Общий путь дрифта составил 42,171 км.

Рекорд был установлен на заднеприводной версии седана Taycan, которая выпускается исключительно в Китае.

По словам Ретеры, управлять Porsche Taycan с включенными программами стабильности было просто, поскольку низкий центр тяжести и длинная колесная база обеспечивали устойчивость даже при движении боком.

«Тем не менее, для меня было очень утомительно поддерживать высокую концентрацию в течение 210 кругов, особенно потому, что мокрый асфальт трассы не обеспечивал равное сцепление», — сообщил пилот.

Напомним, в 2019 году Tesla и Porsche провели гоночный тест своих самых мощных электрокаров — Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D. В итоге Porsche обогнал конкурента.

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