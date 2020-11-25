Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 17 832. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 263 новых носителя.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 12 439 человек, в том числе 356 за последние сутки. В стационарах остаются почти 2,2 тыс. пациентов, из них 110 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. 60 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2906 коек, занято — 2193, свободно — 713 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,5%. Амбулаторное лечение проходят 2812 пациентов с COVID-19», — добавили в штабе.

За сутки также зарегистрировано 11 летальных случаев среди носителей коронавируса. Таким образом, всего в республике от COVID-19 с начала пандемии скончались 388 человек.

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