Ставрополь, , 08:24 — REGNUM Власти Ставрополья намерены расширить в регионе возможности механизма социального контракта. Планируется увеличить финансирование программы и размер предоставляемого по ней единовременного пособия, сообщил губернатор края Владимир Владимиров накануне, 24 ноября, в ходе телевизионной «прямой линии» с жителями региона.

Практика заключения социальных контрактов действует на Ставрополье с 2014 года. Данный механизм поддержки населения предусматривает выделение гражданами средств для ведения предпринимательской деятельности или открытия личного подсобного хозяйства.

«Не было года, чтобы объем финансирования, заложенный в бюджет на социальные контракты, остался невостребованным. Мера очень популярна, и ее масштабы мы будем наращивать», — сказал Владимиров.

Если в 2020 году размер предоставляемого единовременного пособия в крае составлял 100 тыс. рублей на семью, то, по словам губернатора, с 2021 года эта сумма вырастет до 250 тыс. рублей. Увеличится и объем финансирования программы — помощь смогут получить около 8 тыс. человек. Также расширится перечень направлений, на которые могут быть использованы полученные средства.

По данным краевых властей, в 2014—2019 годах на Ставрополье заключено 490 социальных контрактов на общую сумму более 24,9 млн рублей. При этом 473 из них (96,5% от общего числа) заключено с семьями с детьми.