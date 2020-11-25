Буэнос-Айрес, , 07:51 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 7164 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике составляет 1 381 795. Также за 24 ноября в Аргентине скончались еще 311 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на аргентинской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 37 432 человека.

В настоящее время в Аргентине числится 133 729 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уже 1 210 634 пациента были выписаны из медучреждений страны с выздоровлением. Отмечается, что наиболее пострадавшей от пандемии в Аргентине по-прежнему является столичная провинция Буэнос-Айрес. На нее приходится около половины всех выявленных случаев заболевания.

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