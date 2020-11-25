Махачкала, , 07:45 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане после того, как 55-летний местный житель оказал сопротивление при задержании и подорвался на гранате. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел накануне утром недалеко от села Затеречное Кизлярского района. По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов приехали для задержания Хадиса Алиханова — подозреваемого в покушении на убийство, но тот забаррикадировался в двухэтажном здании.

Мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей из огнестрельного оружия и попытался бросить гранату. Ответным огнем полицейские нейтрализовали Алиханова, а граната выпала из его рук и взорвалась. В результате он получил множественные осколочные ранения.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в главном управлении МВД по Дагестану сообщили, что задержание производили сотрудники полиции и Росгвардии, в результате происшествия никто из них не пострадал. Также отмечалось, что ранее Алиханов привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за убийство.

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