Хабаровск, , 07:52 — REGNUM По краевой адресной программе по расселению аварийного и ветхого жилья до 2025 года из бараков Хабаровска переселят 669 семей — более тысячи человек, в 2019 году новые квартиры получили 66 из них, а в 2020—2021 годах новоселье должны отпраздновать еще 85 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В скором времени жильцы переедут из аварийных деревянных домов по улице Серова, 7, Данчука, 9, Радищева, 8в, Калараша, 8, Карельской, 32, по проспекту 60-летия Октября, 85 и ряда других.

«Чтобы осуществить эти планы, мэрии осталось купить 46 квартир. 34 муниципалитет готов срочно приобрести: аукционные заявки уже размещены, а все контракты с продавцами необходимо заключить до наступления Нового года», — сказала начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина.

В первую очередь требуются однокомнатные квартиры площадью не менее 30 кв. метров (начальная максимальная стоимость 2,7 млн рублей) и двухкомнатные — не менее 44 кв. метров (начальная максимальная стоимость 3,4 млн рублей), расположенные во всех районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о пяти регионах, готовых досрочно расселить аварийный фонд в рамках имеющегося финансирования.