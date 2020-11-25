Ставрополь, , 07:38 — REGNUM Добровольная вакцинация от COVID-19 врачей и учителей начнется на Ставрополье в ближайшее время, сообщил накануне, 24 ноября, глава субъекта Владимир Владимиров в ходе телевизионной прямой линии с жителями региона. К концу месяца в край должны поступить 2,4 тыс. доз вакцины от коронавируса.

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Глава Ставрополья отметил, что после пробной августовской вакцинации будет организована иммунизация от COVID-19 ставропольских медиков, работающих с инфицированными пациентами, и учителей.

«Представители этих двух профессий сегодня рискуют больше всех, и будет справедливо предоставить им возможность первыми по желанию сделать такую прививку», — сказал Владимиров.

Решение о начале полномасштабной вакцинации от COVID-19 на Ставрополье будет принято в начале января следующего года, добавил губернатор. Он также сообщил, что в настоящее время в государственную аптечную сеть края налажена поставка антибиотиков, противовирусных, гормональных препаратов, антикоагулянтов — всего девять наименований лекарств для пациентов с COVID-19.

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