Нью-Дели, , 07:36 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9,2 млн, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, за 24 ноября на территории Индии было выявлено 44 376 зараженных новой инфекцией. Таким образом, всего в республике с начала пандемии подтвердили 9 222 216 случаев заражения SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончался 481 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Индии достигло 134 699.

Индийский минздрав отмечает, что 23 ноября впервые за долгое время за сутки выявили менее 40 тыс. зараженных и зафиксировали менее 500 летальных исходов.

В настоящее время в Индии числится 444 746 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С болезнью справиться в республике смог уже 8 642 771 человек.