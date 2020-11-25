Казань, , 07:39 — REGNUM В Казани детский стационар центральной городской клинической больницы №18 проводит реабилитацию детей после перенесенной коронавирусной инфекции. Мероприятия организованы в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

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После перенесенного заболевания восстановление организма требует комплексной терапии на протяжении нескольких месяцев. Реабилитацию начинают в первые 2−3 недели от начала лечения медикаментами. Проводят ее в стационаре при строгом соблюдении рекомендаций врачей. Основными задачами реабилитации несовершеннолетних являются восстановление работы легких, избавление от остаточных симптомов, восстановление иммунитета и профилактика развития повторного воспаления.

Врачи разных специальностей определют схему комплексного лечения и оценивают функциональные возможности организма пациента после перенесенного заболевани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 1 октября в 52 лечебных профилактических учреждениях прошли реабилитацию после заражения новой коронавирусной инфекцией около 2,2 тыс. пациентов. Восстановление пациентов осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.

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