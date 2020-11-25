Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Две индейки, которым дали клички Корн («кукуруза») и Коба («початок») помилованы президентом США Дональдом Трампом на традиционной церемонии Белом доме по случаю Дня благодарения, сообщает пресс-служба американской администрации.

Теперь птицы будут отправлены в штат Айова, где за ними присмотрят студенты местного университета.

В США праздник отмечается 26 ноября. Первым главой США, который в 1863 году помиловал индеек перед Днем благодарения стал 16-й американский президент Авраам Линкольн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп решили провести праздничный ужин по случаю Дня благодарения в Белом доме, а не в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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