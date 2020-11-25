Токио, , 06:40 — REGNUM Власти японского Токио намерены ограничить работу баров и ресторанов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

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Предполагается, что этим заведениям запретят работать позднее 22:00. Ограничения вступят в силу с 28 ноября по 18 декабря. Ожидается, что новые ограничительные меры также будут обсуждаться на совещании правительства Японии 25 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ряд японских экспертов предполагают, что страна столкнулась с третьей волной COVID-19. При этом правительство Японии не спешит вводить новые ограничения из-за высокой заболеваемости.