с. Уйское, Челябинская область, , 06:40 — REGNUM В Челябинской области экс-глава Вандышевского сельского поселения признан виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, он незаконно отказал главе одного крестьянско-фермерского хозяйства в земельном участке для ведения сельскохозяйственной деятельности. Затем тот же участок был предоставлен одной из фирм для добычи щебня.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Уйский районный суд назначил подсудимому штраф 150 тыс. рублей с лишением права занимать в течение двух лет государственные и муниципальные должности.