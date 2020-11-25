Новосибирск, , 06:34 — REGNUM В этом году в Новосибирске пройдёт «нетипичное празднование» Нового года. Об этом заявила вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.

«Никаких массовых мероприятий в этом году мы проводить не будем. Но это не остановит нас от создания праздничного настроения для всего города, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Для удобства поиска новогодних локаций города мы запускаем приложение «ЭТО НОВО». А также вместе с креативным бюро «Энгиро» проведём самую большую онлайн вечеринку в мире из Новосибирска, где горожане смогут сесть за один новогодний виртуальный стол вместе со знаменитыми земляками. Уверена, что этот Новый год мы отпразднуем ничуть не хуже».

Ранее и сообщало, что центральной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Театральный сквер. Пространствами для празднования станут Первомайский сквер, Центральный парк и Михайловская набережная. Кроме того, в каждом районе города будут организованы открытые пространства.

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