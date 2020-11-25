Биробиджан, , 06:19 — REGNUM Среди 39 регионов, которым по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина будет дополнительно выделено из резервного фонда 80 млрд рублей, есть и Еврейская АО. Автономная область получит 21,542 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Денежные средства направлены на поддержание бюджетной системы и возмещение потерь доходной части из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Пандемия коронавируса — не повод отказываться от социальных обязательств, урезать важные для людей программы. Этой позиции придерживаются как в правительстве региона, так и на федеральном уровне. Поддержка бюджета Еврейской автономной области — тому подтверждение», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за весь период пандемии коронавируса лабораторно заражение подтвердилось у 2813 человек. За последние сутки выявили 25 носителей SARS-CoV-2.