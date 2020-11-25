Новосибирск, , 06:07 — REGNUM В Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе без тепла и горячей воды остались 69 домов и четыре социальных объекта. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

«Сегодня, 25 ноября в 9:00 (время местное) наша бригада приступила к работам на теплотрассе по улице Выборной в Октябрьском районе. Здесь потребовалось устранить повреждение трубопровода», — уточнили в СГК.

Работы планируется завершить к 17:00 сегодня, 25 ноября.

Отметим, что сегодня в городе Новосибирске, по данным Западно-Сибирсокого гидрометцентра, в первой половине дня местами ожидается слабый снег, ветер переменный 2−7 м/с, температура воздуха −5… −7 °C с небольшим понижением в течение дня.