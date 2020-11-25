Братислава, , 06:07 — REGNUM Полиция Словакии задержала бывшего руководителя контрразведки республики Любомира Арпаша по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом передает Словацкое радио со ссылкой на пресс-секретаря Специального управления прокуратуры государства Яну Тюкюлыову.

Кроме него также задержаны четыре бывших и действующих сотрудников силовых ведомств. Всем задержанным уже предъявлены обвинения.

Ранее в рамках этого же дела были арестованы экс-президент полиции Словакии Тибор Гашпар и экс-руководитель Национального агентства криминалистики страны Петер Грашек.

Напомним, в марте в Словакии по подозрению в коррупционных преступлениях были арестованы 13 судей, том числе и бывший государственный секретарь юстиции Моника Янковска.

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