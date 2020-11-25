Новосибирск, , 05:58 — REGNUM Информация о запланированном резком повышении тарифа на проезд в Новосибирском метрополитене не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Мэр_и_я».

"СМИ восприняли расчётные цифры себестоимости перевозки одного пассажира в качестве окончательной стоимости проезда. На самом деле затраты на перевозку пассажиров при установлении тарифа будут компенсироваться за счёт дополнительных источников дохода (от предоставления площадей под рекламу и т. д.), в результате чего увеличение тарифа на 2021 год составит 1 рубль», — уточняется в официальном сообщении.

Напомним, что ранее руководство Новосибирского метрополитена предложило установить тариф на проезд в 34,67 руб. — рост 139%. Департамент по тарифам Новосибирской области сообщил о размере тарифа в 26 рублей — рост 104%.

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В мэрии Новосибирска подчеркнули, что «стоимость проезда в новосибирском метро является самой низкой в России».

«На сегодняшний день она составляет 25 рублей, с 15 декабря стоимость проезда увеличится на один рубль и составит 26 рублей, — уверяют власти. — Для сравнения стоимость разовой поездки в Москве — 57 рублей, Санкт-Петербурге — 55, в Самаре и Екатеринбурге — 32, в Казани — 30, в Нижнем Новгороде — 28».